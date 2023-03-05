فوز فرق من «هندسة حلوان» في مسابقة عالمية بمؤتمر إلكترونيات القوى

فاز فرق من كلية الهندسة بحلوان في المسابقة العالمية التي أقيمت بمؤتمر إلكترونيات القوى والطاقة المتجددة في الأقصر، بتنظيم من جامعة أسوان.

وجاءت مشاركة طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتورة نانسي سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تفاصيل المشروع الفائز

وشارك طلاب «هندسة حلوان» بمشروع عداد مياه «OWM» الذكي الذي يعمل كعداد مياه ميكانيكي معتاد، لكنه يقوم بإتاحة التحكم في تدفق المياه عن بعد، من خلال تطبيق الهاتف المحمول كما يقوم بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ومنع تسريب المياه وبالتالي توفيرها وتقليل تكلفة الفواتير على المستخدمين.

وفاز مشروع «OWM» بالمركز الثالث بالمؤتمر، والطلاب المشاركون في المشروع هم نور الدين مجدي، وزياد حازم، وعمر عبد الرحمن، ومهاب ياسر.

محطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية

َكما فاز فريق من الطلاب بعد مشاركتهم بمشروع عن محطة شحن سريعة للسيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية كمصدر أولي للتغذية، وذلك لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم لمجابهة مشكلة المناخ وأزمة نقص الطاقة، حيث تمثل وسائل المواصلات 38.5٪ من استهلاك الوقود الحيوي الذي يتسبب في الانبعاثات الكربونية الضارة، ويأتي المشروع لدعم رؤية الدولة 2030، للمشاركة الكبيرة في التنمية المستدامة، وتكون فريق الطلاب من مصطفى عادل عواد، ومحمد زايد سيد أحمد، ومحمد حسام والي، وعصمت محمود محمود، ومصطفى محمد محمود.

وفي سياق منفصل، فازت الطالبة رضوى طارق حسنين بالفرقة الثانية قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، بالجائزة الثانية في مسابقة التصوير وتصميم البوسترات لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، ضمن توجهات الدولة لنشر ثقافة مكافحة الفساد والقضاء على كل صوره وأشكاله، والاستفادة من الفنون كقوة ناعمة في نشر ثقافة التوعية بقضايا الفساد.