نائب محافظ القاهرة: فتح محاور مرورية جديدة جنوب جامعة حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي تنفيذا لكافة التوجيهات، والعمل على قدم وساق لإنجاز الأعمال على الوجه الأمثل؛ لفتح محاور مرورية جديدة ومنها رفع كفاءة و تطوير شارع جنوب جامعة حلوان للمساهمة في إنهاء أزمة التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي بها كثافات سكانية ومرورية عالية مما يسهم في تخفيف العبء عن عاتق المواطنين.

متابعة أعمال الرصف

كما تابعت نائب محافظة القاهرة في جولتها أعمال الرصف الجارية بشارع ورش العمرة والواقع ما بين العزبتين القبلية والبحرية، بدءا من كمين 15 مايو حتى أعمال مشروع الصرف الصحي القائم حاليًا بالشارع ذاته في إطار الخطة الاستثمارية بالحي للعام المالي 2022- 2023؛ حرصا على رفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية وتجميل الميادين والحفاظ على المشهد الحضاري والجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية.

رفع كفاءة الشوارع

كما أجرت جولة تفقدية ميدانية برفقه اللواء رئيس الحي وبالتعاون مع المتابعة الميدانية والطرق بالمنطقة الجنوبية؛ لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في تطوير شارع ورش العمرة، الذي يعد شارع حيويا وهاما بالمنطقة التى تربط مناطق العزبة القبلية والبحرية وقلب حلوان الممتد لشارع منصور بكمين مدينة 15 مايو في ضوء متابعتها اليومية والمستمرة لأعمال الرصف، للوقوف على مستجدات الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في جدولها الزمنى المحدد.