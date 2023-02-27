رئيس جامعة حلوان يلتقي طلاب أسرة «أبناء روفيدا» بكلية التمريض

التقى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أسرة أبناء روفيدا بكلية التمريض بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أسماء عواد رائد الأسرة، في إطار تشجيع الأسر الطلابية على العمل المجتمعي.

الدولة تولى اهتماما كبيرا بالشباب

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن اللقاء عُقد في ظل حرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية عن طريق الأسر داخل الكليات لتنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية واكتشاف المواهب الخاصة بهم والترفيه عنهم خلال فترة الدراسة، حيث أن جامعة حلوان حريصة علي دعم الأسر الطلابية وضرورة مشاركة الطلاب فى الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تنمية مهاراتهم مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتأهيل الشباب، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا باكتشاف المواهب من الطلاب.

وناقش الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بعض المقترحات الجديدة مع أعضاء الأسرة التي من شأنها استغلال إمكانيات الطلاب والأسر الطلابية لإنتاج منتجات تصلح لخدمة الطلاب، وتوفر بعض من احتياجاتهم، وعمل معرض لها يبرز المنتجات التي تم تصنيعها بأيدي طلاب جامعةحلوان.

جهود أسرة أبناء روفيدا بكلية التمريض

وتضمن اللقاء عرض جهود أسرة أبناء روفيدا بكلية التمريض في المعسكر الأول للخدمة العامة ونشر ثقافة الجودة، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية وتشغيل 1000 طالب وتفعيل مبادرة جامعة حلوان جامعة خضراء، إعداد أحواض للتشجير داخل الكلية وفي المحيط الخارجى لها، فضلا عن نشر ثقافة الجودة بين أطراف مجتمع الكلية من طلاب وإداريين وأعضاء هيئة تدريس، بجانب تنظيم ورش عمل مختلفة مثل (ورشة كروشيه، ورش لتجارب علمية، نادى القراء، طهي حلوى، رسم وخط عربى، واعداد مقر الجوالة بالكلية).

وفي ختام اللقاء، قام أعضاء أسرة أبناء روفيدا بكلية التمريض بالجامعة بتقديم الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم الكبير للأسرة وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما.