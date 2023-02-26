افتتاح «معرض الخير» الرابع في جامعة حلوان بالتعاون مع بنك الكساء المصري

افتتح «معرض الخير» الرابع الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع بنك الكساء المصرى، بقاعة «ن» بالمبنى الإداري، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بهدف دعم وخدمة الطلاب غير القادرين بالجامعة.

وافتتح المعرض الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وهند أبو عزيزة مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

تعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب فى المجتمع الجامعى، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية مجانا لجميع طلاب الجامعة من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وضم المعرض 5 آلاف قطعة من الملابس والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها بهدف تلبية احتياجات طلاب الجامعة، بالإضافة إلي حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الإجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجاتهم خلال فترة وجودهم بالجامعة.