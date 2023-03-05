شخصيات أثرت في حياة شريف فاضل الفنية.. بينها ملحن شهير

رحلة طويلة من الغناء، سطرت خلالها تاريخا فنيا طويلا، ورغم تتابع الأجيال، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها في قلوب محبيها، فهي «أم البطل» الفنانة شريفة فاضل، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر 84 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وخلال لقاء نادر لها عبر برنامج «خمسة أوسكار»، كشفت الراحلة شريفة فاضل عن أبرز 5 شخصيات أثروا في حياتها، وروت أنّ والدتها هي أبرز من أثر في مشوارها وحياتها، إذ شجعتها على الفن في وقت رفض والدها ذلك «زمان الفن كان صعب، فأول حد شجعني على الفن وإني أغني وأقدر أكون شريفة فاضل هي أمي».

أول أغنية مع الملحن محمد الموجي

وكان الموسيقار محمد الموجي، أبزر الشخصيات التي أثرت في حياة شريفة فاضل، فأول غنوة في حياتها كانت «أمانة يا بكرة»، «أول غنوة في حياتي الفنية كانت سهرني يا بكرة وكانت سبب شهرتي، وكانت الموسيقى لمحمد الموجي».

أغنية «خليك بعيد» لرياض السنباطي

وتحدثت الفنانة الراحلة عن أن الملحن والموسيقار رياض السنباطي ممن أثروا في حياتها الفنية، إذ كانت أول أغنية عاطفية من ألحانه، وهي «خليك بعيد»، وقالت عنها «الأغنية دي كانت المفروض معمولة لأم كلثوم سيدة الغناء، لكن رياض السبناطي أدهالي أنا لأنه مقتنع بصوتي، وكنت أتمنى السنباطي يعمل لي أغاني، وربنا حقق لي ده بالأغاني اللي جابهالي».

وآخر الشخصيات التي أثرت في حياتها ومشوارها هو الفنان منير مراد، حيث لحن لها معظم الأغاني التي نجحت ونالت شهرة واسعة حينها، مثل أغاني «حارة السقايين، فلاح، الشيخ مسعود، الليل، الصبر».