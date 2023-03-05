أخبار تهمك| سبب وفاة طبيب القلب أشرف زكي وموعد دفن شريفة فاضل

تخصص صحيفة «الوطن» نشرة لقرائها متضمنة أحدث وآخر المستجدات في مصر والعالم، التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضية.

وفاة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ85 عاما

توفيت الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ85 عاما، حيث حرص طارق ندا، ابن شقيق الفنانة الراحلة، على نعي عمته، حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سبحان من له الدوام، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت الى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل، والدة سامى السيد بدير رجل الأعمال في أيرلندا».

وأضاف في منشوره: «صلاة الجنازة على عمتي شريفة فاضل فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الامام الشافعي، الله يرحمك يا أم البطل ويحسن اليكي ويغفر لكي ويسامحك ويسكنك الفردوس الأعلى أمين».

وفاة طبيب القلب أشرف زكي وسط صدمة تلاميذه

حالة من الحزن سيطرت على أصدقاء ومتابعي الدكتور أشرف زكي أستاذ القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني، الذي وافته المنية، وسط صدمة وحزن كبيرين من أقاربه وأصدقائه وتلاميذه على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما رحل بحسب ما نشره صديقه محمود البلشوني بسبب توقف مفاجئ في عضلة القلب نتج عنه أزمة قلبية.

الدكتور أشرف زكي طبيب مصري تخرج من جامعة القاهرة بتسلسل الأول على دفعته، وهو صاحب الفيديو الشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي في شرح أصوات القلب، كما ساهم في كثير من الشرح المُفصل للمادة الباطنية والقلبية على موقع يوتيوب، ويصفه أصدقائه وتلامذته عبر صفحاتهم بأنّه الطبيب الإنسان والمعلم والحكيم والأديب والفنان.

هيئة المساحة تكشف عدد ساعات الصوم في رمضان 2023

كشف تقرير رسمي صادر عن قسم التقاويم بالهيئة المصرية العامة للمساحة، عن عدد ساعات الصوم في رمضان، موضحاً أن أقصر عدد ساعات الصوم في القاهرة هي أول يوم رمضان الموافق الخميس 23 مارس الجاري فلكيًا حيث تكون مدة الصوم 13 ساعة و59 دقيقة، وأطول ساعات الصوم هي يوم الخميس «نهاية شهر رمضان» الموافق 20 أبريل المقبل حيث تكون مدة الصوم 14 ساعة و54 دقيقة فلكياً.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 45 ألفا

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي، إلى 45 ألفا و968 ضحية بينهم 4 آلاف و267 سوريا، حيث قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حصيلة الضحايا غير نهائية، مشيرا في مؤتمر صحفي في «ولاية هطاي» جنوب البلاد، إلى حدوث 13 ألف و 72 هزة ارتدادية حتى الآن.