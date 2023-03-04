«أورمان المنوفية»: تنظيم 8 قوافل طبية وتسليم 13 «كشك» للأسر الأولى بالرعاية

قال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنه خلال شهري يناير وفبراير تم تنظيم عدد 8 قوافل طبية للعلاج الجاد بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، وذلك لتقديم الخدمات الصحية وإجراء التدخلات الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، لافتا إلى أنه خلال تلك القوافل الطبية تم توقيع الكشف الطبي على 1011 مريضا بالمجان وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لهم.

أنشطة جمعية الأورمان في محافظة المنوفية

وأكد أنه تم تحديد الحالات المستهدفة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن قيام الجمعية بتوفير وسائل نقل للحالات المستهدفة ذهاباً وإياباً تسهيلاً على المواطنين.

وفي ذات السياق، أوضح مدير جمعية الأورمان أنه تم تسليم 13 كشك للأسر الأكثر استحقاقاً من الأرامل والمطلقات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة شاملة البضاعة والكهرباء والديب فريزر كمصدر رزق ثابت يعينهم على تلبية متطلبات حياتهم المعيشية.

مساعدة ذوي الهمم من أصحاب الإعاقات البصرية

كما قامت جمعية الأورمان في المنوفية بتسليم 9 أجهزة لاب توب للطلاب من ذوي الهمم (إعاقات بصرية) بجامعتي المنوفية والسادات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً، مثمناً جهود جمعية الأورمان الخيرية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها لمساندة تلك الأسر، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد على دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والحد من آلامهم ورفع المعاناة عن كاهلهم، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.