إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة طب وجراحة الأسنان بجمارك بورسعيد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، قطاع الالتزام التجاري بالمنطقة الشرقية، من إحباط تهريب 842 كرتونة أجهزة ومعدات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بجمارك بورسعيد، برئاسة علاء السيد، المدير العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيدن برئاسة السيد عمارة، المدير العام والجهات الرقابية بالميناء.

إخبارية من مكافحة التهرب الجمركي

كانت البداية بتوافرالمعلومات والتحرك نحو الضبط والتفتيش في الواقعة بناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري بالمنطقة الشرقية، تفيد وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم 6996470 بيان جمركي رقم 445267 لسنة 2022، باسم شركة (ف. ع)، والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة «عِدد تلميع».

تشكيل لجنة جمركية للفحص

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة سعيد الدايدموني، مدير إدارة التحريات والضبط، والسيد سلامة، مدير إدارة الفحص، وطارق حسن ومصطفى حمودة وأحمد شمس ومدحت عوض وإبراهيم أبو بكر، مديري الإدارات، ووليد الزند وشريف العجمي ومحمد مصطفى، رؤساء الأقسام، وممدوح شوقي وعمرو المنباوي، مديري الحركة، وتبين وجود 842 كرتونة بها أجهزة ومعدات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان ومعدات خاصة بمعامل طب الأسنان لم يتم إدراجها بالمستندات ولم يتم تقديم الموافقات المسبقة اللازمة للإفراج عن هذه الأصناف.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة لمخالفتها لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الالتزام التجاري، وعبد الناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، ومحمد حنفي، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.