محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الرياضة لافتتاح عدة مشروعات

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادي الجديد، لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات الشبابية والرياضية، وكان في استقباله اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تعاون بين محافظة الوادي الجديد والشباب والرياضة

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميز من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التي ترتقي بشباب وأبناء محافظة الوادي الجديد، إحدى المحافظات الحدودية التي تلقى دعماً كبيراً من القيادة السياسية.

إطلاق شارة البدء لماراثون الدراجات

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية بمحافظة الوادي الجديد إطلاق شارة البدء لماراثون الدراجات، ووضع حجر أساس نادي الهجن الجديد بجوار الجامعة، وتفقد مضمار الهجن الجديد، وتفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة (شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب) داخل ديوان عام المحافظة.

وتُختتم الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة.