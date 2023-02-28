وزير الشباب والرياضة يوجه رسائل مهمة لطلاب جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة، ندوة وحوار مفتوح حول «الاستراتيجية الوطنية للشباب»، بقاعة الاحتفالات الكبرى، قبل قليل، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، بالتعاون مع طلاب من أجل مصر وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، إن أي انسان مصري يقف داخل جامعة القاهرة، يشعر بالعظمة والامتنان للتاريخ الحديث حيث شهدت العديد من الأحداث المهمة والعظيمة.

الجمهورية الجديدة معنى ومضمون لفترة انتقالية لمصر

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال كلمته، أن الجمهورية الجديدة معنى ومضمون لفترة انتقالية لمصر على مستوى التطوير، خلال جميع المجالات من خلال العلم، ولا توجد دولة يمكن أن تتقدم بدون علم.

كما وجه رسالة لطلاب جامعة القاهرة قائلا: «حدد كيانك ومكانك والحلم الذي تقوم به، كما يجب العمل على تحقيق هذا الحلم من خلال الدراسة والتدريب».

الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط

وأوضح أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، ولكن هناك منظومة كبيرة ومتفرعة، نشهد من خلالها تقدم كبير في الألعاب الفردية وبالفعل حققنا الكثير من البطولات: «نغير طريقة العمل بشكل واضح وملموس، للحصول على تقدم عن الأعوام الماضية، كما نقوم بمناشدة الشباب على الحفاظ على صحتهم لأن الرياضة مرتبطة بالصحة».

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن مبادرة حياة كريمة أنشأت 266 مركزا للشباب في المحافظات، ولكن هناك مشاكل في مراكز الشباب ولكن هناك خطط للعمل على حلها حتى عام 2025».