أول تعليق من الحاجة زبيدة بعد إشادة إنجلينا جولي بها.. وجهت لها رسالة

انتشار واسع للصورة التي نشرتها الممثلة العالمية أنجلينا جولي للنموذج المشرف الحاجة زبيدة، والتي قررت محو أميتها وهي في سن الـ87، واستطاعت هذه الصورة أن تلقى اهتماما كبيرا على المستوى العالمي والمصري، بعد تداول قصتها من جديد.

أول تعليق من الحاجة زبيدة على نشر أنجلينا جولي صورتها

وفي أول تعليق من الحاجة زبيدة عبدالعال، من قرية دكما بمحافظة الموفية، على نشر صورتها من الممثلة أنجلينا جولي، أكدت أنها لم تعرف بالأمر إلا من خلال اتصال جريدة الوطن الآن، ولا تعرف من هي الممثلة الأجنبية التي نشرت صورتها من جديد، وجعلت الجميع في العالم يتحدث عنها مرة أخرى، قائلة «أنا معرفش الممثلين أوي يعني لأني مش بتفرج على التليفزيون».

رسالة الحاجة زبيدة للممثلة الأمريكية بعد نشر صورتها

ووجهت الحاجة زبيدة خلال حديثها لـ«الوطن»، رسالة إلى أنجلينا جولي، أكدت فيها شكرها واحترامها لها لأنها قدرت العلم ونشرت صورتها، قائلة «بقولها كل سنة وأنتي طيبة وبشكرك على نشرك صورتي وتقديرك للعلم في سن كبيرة، وربنا يوفقك في حياتك»

وأكدت الحاجة زبيدة أن العلم يرفع صاحبه إلى الأعلى، موجهة نصيحتها إلى الجميع أن يعملوا أبنائهم لأن العلم يرفع صاحبه إلى الأعلى، مؤكدة أنها علمت أبنائها حتى أنهوا دراستهم الجامعية وعملو في وظائف مرموقة، مشددة على أنها لم تتردد لحظة واحدة في التعلم والمعرفة.