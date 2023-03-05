كيف تساهم الأغاني الدعائية في الترويج للمسلسلات؟.. ناقد موسيقي يجيب

قال الناقد الموسيقي محمد شميس، إنّ الفنان أحمد مكي قرر أن يكون مختلفا هذا العام بالنسبة إلى موسم مسلسلات رمضان، وقرر إطلاق أغنية عن مسلسله كنوع من أنواع الدعاية.

أحمد مكي يتميز بأنه يخرج أعماله بنفسه وبخاصة الكليبات

وأضاف الناقد الموسيقي، خلال مداخلة عبر تطبيق «ZOOM»، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «يتميز أحمد مكي بأنه يخرج أعماله بنفسه وبخاصة الكليبات وهو ما يؤكد على الهوية البصرية في أغاني الراب التي يقدمها، من الصعب أن يكون لدينا فنان عنده مشروع غنائي حقيقي، وهذا ما يتوفر لدى مكي، وهذا ما نلمسه في كل أغانيه».

في الأغنية الأخيرة لأحمد مكي شاركت معه المطربة الشعبية هدى السنباطي

وتابع الناقد الموسيقي: «في الأغنية الأخيرة لأحمد مكي شاركت معه المطربة الشعبية هدى السنباطي، وسبق لها المشاركة معه في أغنية وقفة ناصية زمان، أي أنها من أدوات مشروعه الغنائي، وفي أغاني أحمد مكي هناك قيم واضحة وأدوات واضحة يحاول التعبير عنها، مثل الجزء التوعوي والهادف مثل أغنية قطر الحياة التي تناول فيها خطورة تعاطي المخدرات».

أحمد مكي يقدم الراب كأنه نابع من ثقافتنا

وأكد الناقد الموسيقي: «أحمد مكي يقدم الراب كأنه نابع من ثقافتنا وهويتنا المصرية، ويتحدث دوما عن الأصالة وانتمائه للموقع الجغرافي والثقافي ويضرب الأمثلة وهو في ذلك مختلف عن بقية مطربي الراب في مصر».