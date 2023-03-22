أفضل طريقة لختم القرآن الكريم أكثر من مرة في شهر رمضان

يحرص المسلمون في شهر رمضان على اغتنامه في الطاعات والعبادات، خاضة وأنه شهر العبادات والتقرب إلى الله بالصوم والصلاة وقراءة القرآن الكريم، ومن بين العبادات التي يسعى المسلم على فعلها في هذا الشهر، هي ختم القرآن الكريم على مدار الشهر، ويبحثون عن طريقة لختم القرآن في شهر رمضان، خاصة وأن شهر رمضان تتضاعف فيه الحسنات وأجر العبادات والطاعات، وهو ما أوضحته دار الإفتاء، في أفضل طريقة لختم القرآن الكريم فى أقصر وقت خلال الشهر الكريم.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إن هناك أكثر من طريقة لختم القرآن الكريم، فإذا أردت ختم القرآن مرة واحدة فقط خلال شهر رمضان فكل ما عليك فعله هو قراءة 4 صفحات فقط من المصحف بعد كل صلاة.

طريقة لختم القرآن الكريم مرتين في شهر رمضان

وأوضحت أن طريقة لختم القرآن الكريم، إذا أردت ختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 4 صفحات قبل كل صلاة و4 صفحات بعد الصلاة.

طريقة لختم القرآن الكريم 3 مرات في شهر رمضان

ولفتت في طريقة لختم القرآن الكريم إذا أردت ختم القرآن 3 مرات خلال شهر رمضان الكريم فعليك بقراءة 6 صفحات قبل الصلاة و6 صفحات بعد الصلاة.

وذكرت دار الإفتاء، أنه يكمن سر هذه الطريقة فى عدد صفحات المصحف والتى تبلغ 604 صفحات فبقسمة عدد الصفحات على عدد أيام شهر رمضان وهى 30 يوما ثم تقوم بقسمة الناتج على 5 وهو عدد الصلوات اليومية، فتحصل على عدد الصفحات، كما بإمكانك ختم القرآن الكريم أكثر من مرة خلال شهر رمضان الكريم، وتعد تلك الطرق هي أفضل طريقة لختم القرآن الكريم.