شهيرة عن محمود ياسين: ختم القرآن 50 مرة وظهر في المنام مع عقبة بن نافع

عامان على ذكرى وفاة الفنان القدير محمود ياسين، الذي رحل في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر عام 2020 عن عمر ناهز 79 عامًا باعتباره من مواليد 1941، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا من أعمال جمعت بين الأفلام والدراما والمسرح، نجح خلالها أن يصبح فتى الشاشة الأول في وقت قصير منذ انطلاقه مع بداية الستينيات في القرن الماضي، ليخطف الأنظار إليه، ويتعاون مع أشهر النجمات في هذا الوقت أبرزهن فاتن حمامة، شادية، سعاد حسني، نادية لطفي.

منذ وفاة محمود ياسين، دائمًا ما تعبر زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة عن اشتياقها له، واصفة إياه بـ «الونس» الذي كان يملأ حياتها، ودائمًا ما يصبر قلبها أنه دائمًا في مكان أفضل، وحسب تصريحات لها في «الوطن» هناك رؤى تكشف عن أنه في الجنة، وهى الرؤى التي رواها لها بعض معجبيه وأصدقائه، وأدخلت الفرحة في قلبها.

معجبة رأت محمود ياسين في المنام بصحبة عقبة بن نافع

وأشارت إلى أن من بين هذه الرؤى التي حكتها لها إحدى معجباته التي ما زالت على تواصل معها، أن جثمان الفنان الكبير كان داخل سيارتها الخاصة، وتسير في الطريق تمهيدًا لدفنه بالمقابر، ولكن استوقفها عدد من الرجال أشبه بالملائكة، وسألوها عن خط سيرها، وكشفت لهم أنها في طريقها لدفن جثمان محمود ياسين، وأخبروها على الفور بأنه موجود الآن مع الصحابي عقبة بن نافع.

قبل وفاته رأى مناما بضرورة قراءة القرآن الكريم

وحكت الفنانة شهيرة بتأكيدها أنه قبل وفاة محمود ياسين، زاره شخص ما في المنام، وطبطب على كتفيه طالبًا منه قراءة القرآن الكريم 50 مرة، الأمر الذي أدخله في حيرة من أمره، هل هذه الرؤية معناها يقرأ القرآن 50 مرة، أن أن هناك آيات قرآنية بعينها لها علاقة برقم 50؟

وأشارت إلى أنها طلبت من الفنان القدير وقتها، أن ينفذ ما يشعر به قلبه، خصوصًا أنه كان يشعر بأنه يحتاج لختم القرآن 50 مرة وبالفعل قام بهذا الأمر ونفذه.