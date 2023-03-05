حبس شخص وزوجته 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من المواطنين بالغربية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السنطة بمحافظة الغربية، تجديد حبس شخص وزوجته 15 يوما في القضية رقم 3451 لسنة 2023 جنح السنطة بتهمة النصب على عدد من المواطنين، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجال الدفع الإلكتروني مقابل أرباح متفق عليها، وقيامهم بالنصب والاستيلاء على أموالهم.

الاستيلاء على 7 ملايين جنيه

وكانت النيابة العامة بمركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية قررت في وقت سابق، حبس المتهم «فوزي. ح» وشهرته «فايز. ح»، وزوجته «جهاد» 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 7 ملايين جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المتضررين عن الواقعة.

إخطار بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت في مطلع الشهر الجاري بلاغات من المجني عليهم ضد المتهمين لاستيلائهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في استثمارات الدفع الإلكتروني مقابل فائدة 20%، ثم تفاجأوا بتهرّبهم عقب ذلك من سداد الربح الذي وعدوهم به، أو ردّ اصول أموالهم إليهم.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات توصلت التحريات لصحة الواقعة، وتم عرض المحضر على جهات التحقيق فأمرت بضبط وإحضار المتهمين، ونفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطهم، وتبين من التحريات أن المتهمين تابعين لإحدى قرى مركز السنطة واستغلوا علاقاتهم لاستقطاب العديد من ضحاياهم من بين أهل قريتهم والقرى المجاورة.

الرأي القانوني

وأوضح سعد عبد العظيم، المحامي والخبير القانوني، أنه يعاقب المتهم بنص المادة 336 من قانون العقوبات، بالحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة غير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.