ضبط شخصين في المنيا بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع لعملاء البنوك

خلصت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

وتمكن المتهمون بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

تمّ تشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، و3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال والدالة على نشاطهما الإجرامي المؤثم، كما تبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب.

بمواجهتهما، أقرّا بنشاطهما الإجرامي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.