الحكم على «مستريح البيتكوين» بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه بعد قليل

تنطق المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بعد قليل، بالحكم على المتهم بالنصب على 3 آلاف مواطن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية 200 مليون جنيه بزعم توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين».

تأجيل للحكم

وكانت هيئة المحكمة، أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، للنطق بالحكم على المتهم.

التحقيق مع مستريح البيتكوين وآخرين

وخضع المتهم إلى تحقيقات مُكثفة من قبل النيابة العامة، والتي وجهت له ولـ9 متهمين آخرين تهمة تجميع مبالغ مالية من المواطنين وصلت إلى 200 مليون جنيه عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم، بحجة توظيف أموالهم.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أحالتهم إلى المحكمة المُختصة، بعد أن وجهت لهم تهمة النصب على 3 آلاف مواطن، بعد زعمهم قدرتهم على استثمار الأموال في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات، حسب التحريات التي أُجريت في القضية.