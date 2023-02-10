تجديد حبس شخصين بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع لعملاء البنوك

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شخصين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع لعملاء البنوك بالمنيا، بحيلة «مبروك كسبت معانا جوائز ومنح مالية»، وأمرت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

مكافحة جرائم الإنترنت

وفي هذا الصدد قال ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إن الآونة الأخيرة شهدت كثرة جرائم النصب على عملاء البنوك من خلال الاستيلاء والاحتيال على البطاقات الخاصة لعملاء البنوك، وتصدي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروفة مكافحة جرائم الإنترنت.

الحبس والغرامة

وأضاف المحامي أنه وفقًا لنص المادة 23 فإنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية».

غرامة 100 ألف جنيه

«وإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشار المحامي إلى أنه «حال توصل ذلك الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين».