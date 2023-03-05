ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة، لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

ضبط أسلحة ومواد مخدرة

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على «بندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و4 خزينة متنوعة، ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، وكمية من مسحوق الأيس المخدر وزنت 1 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ350 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.