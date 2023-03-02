ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والأقراص المخدرة في قنا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بمسكن أحدهم وضُبط بداخلها «3 فرد محلي - طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 4 خزينة متنوعة - أجزاء وأدوات التصنيع - كمية من مخدر الحشيش - عدد من الأقراص لعقار التامول المخدر- سلاح أبيض».

كما ضبط معهم مركبة "توك توك" خاصة بأحدهم دون لوحات معدنية، حال توقفها أمام الورشة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها والمضبوطات بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.