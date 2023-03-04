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ضبط القائم على إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في الجيزة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:15 م | السبت 04 مارس 2023
حبس.. صورة تعبيرية

حبس.. صورة تعبيرية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، من ضبط (أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية) لإدارته مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (4 فرد محلي- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومُتجري الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش تصنيعها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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