القبض على المتهمين بسرقة شركة أدوية في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة سرقة أدوية من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من مالك إحدى شركات المستلزمات الطبية مقيم بمحافظة المنوفية، باكتشافه كسر النافذة الخلفية للمخزن الخاص بشركته الكائن بدائرة القسم، وسرقة بعض الأدوية البيطرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة «سائق بالشركة مقيم بمحافظة الجيزة».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على الشركة عمله، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر النافذة، بقصد التصرف فيها بالبيع، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمحل ملكه كائن بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.