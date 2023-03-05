ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في قنا

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت، بتهمة إدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية وحيازته كمية من المواد المخدرة.

وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على «5 فرد محلي، وطبنجة، ومجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من نبات الشابو المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وبحيازته للمضبوطات، بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ100 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.