رئيس «المصري للخماسي الحديث»: مشاركة 35 دولة في بطولة العالم «فيديو»

قال شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، إن هناك أكثر من 35 دولة مشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث، كما أن هذه البطولة إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس العام المقبل، «منتخبنا في معسكر مغلق دائم للكبار والشباب والناشئين، ومن حقنا المشاركة بـ12 لاعب و12 لاعبة لأن الدولة المستضيفة، مقارنة بـ4 لاعبين و4 لاعبات في البطولات الاخرى».

تنظيم بطولة أو اثنين كل عام

وأضاف العريان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر أن هذه البطولة تتيح احتكاكا قويا للاعبين واللاعبات المصريين، موضحًا: «الاتحاد المصري متعود على تنظيم بطولة او بطولتين على الاقل كل عام، وذلك على مستوى العام، ومن ثم، فإن حكامنا جاهزون ومتطوعونا جاهزون ومنظمونا جاهزون وكل الإمكانيات متاحة».

جاهزون بنسبة 100%، والبطولة ستقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وأكد شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث: «جاهزون بنسبة 100%، والبطولة ستقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومطمئنون للبطولة وسيتم تنظيمها على أعلى مستوى يليق بمصر، لدينا 300 لاعب ولاعبة سيشاركونن في بطولة العالم، ومنذ عام 2017، لا توجد بطولة عالم على أي مستوى إلا ومصر تقف على منصة التتويج فيها لمرة واحدة على الأقل سواء رجال أو سيدات او زوجي مختلط، حيث تعتبر واحدة من أقوى 3 أو 4 دول على مستوى العالم في الخماسي الحديث».