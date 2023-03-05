تجديد حبس مسن بتهمة تحريض حفيده على قتل ابن شقيقته بالشرقية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، قبل قليل، تجديد حبس مسن حرض حفيده على قتل ابن شقيقته، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمقتل نجار

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغا بمقتل «عبد النبي محمد»، 42 عاما، نجار مسلح، مقيم بقرية الزهراء التابعة لمركز الزقازيق، على يد «أحمد. ب»، سائق جرار زراعي، حيث دهسه بالجرار خلال مشاجرة بينهما.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وانتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود خلافات بينهما وتربطهما صلة قرابة، وتبين قيام «أحمد ع ب»، 70 عاما، بتحريض المتهم «نجل ابنه» على قتل المجني عليه ابن شقيقته بسبب شراء المجني عليه جرار زراعي واستخدامه في أعمال الزراعة وكسح الصرف الصحي، فشعر المهتم بالغيرة وأن المجني عليه ينافسه في عمله.

وجرى ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرض المتهم على قاضي المعارضات تقرر تجديد حبسه 45 يوما، كما تقرر اليوم تجديد حبس الجد 45 يوما.

العقوبة القانونية

وقالت منى عبدالسلام، محامية، إن من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأضافت، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وأشارت إلى أن كل من يحرض على القتل يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.