عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء في رمضان.. «الإفتاء» تحسم الجدل

ما هو عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء؟، سؤال يختلف عليه البعض، فهناك من يقول أن صلاة التراويح 8 ركعات، وهناك من يقول أنها 12 ركعة أو أكثر، فما هو الصحيح؟، لذلك حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، خاصة وأن الكثيرين يصلون العشاء ثم يشرعون في أداء صلاة التراويح مباشرة في شهر رمضان الكريم.

عدد ركعات صلاة العشاء والتراويح

وأكدت دار الإفتاء في توضيح عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، أن عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، أن صلاة العشاء 4 ركعات، وتكون صلاة التراويح أكثر من 8 ركعات، استنادا إلى أن الترويحة الواحدة بعد 4 ركعات، وإذا تضمنت ترويحتين لزم الأمر أن يكون عدد الركعات 12 ركعة، كما أن الأمة أجمعت على أن صلاة التراويح 20 ركعة من غير الوتر، و23 ركعة بالوتر.

صلاة التراويح والعشاء

وأكدت أن هذا عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء المعتمد من المذاهب الفقهية الأربعة: «الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة».

وذكرت في عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، أن هناك قولا نُقل عن المالكية خلاف المشهور أنها 36 ركعة، ولم تعرف الأمة القول إن صلاة التراويح 8 ركعات إلا في هذا الزمن، لافتة إلى أن ذلك هو سبب الوقوع في تلك المخالفة: «الفهم الخطأ للسنة النبوية، وعدم القدرة على الجمع بين الأحاديث، وعدم الالتفات إلى الإجماع القولي والفعلي من لدن الصحابة إلى يومنا هذا».

عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء

واستشهدت دار الإفتاء في عدد ركعات صلاة التراويح والعشاء، بما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا»، كما قالت رضي الله عنها: «فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي».