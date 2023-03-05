نظر الطعن على حكم إعدام نجار متهم بقتل سيدة في الإسكندرية 18 أبريل

حددت محكمة النقض بالإسكندرية جلسة 18 أبريل القادم، لنظر الطعن على حكم الإعدام شنقا لنجار متهم بالتعدي على سيدة وقتلها بالإسكندرية، والتي قضت فيها محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالإعدام شنقا لقيام نجار بالتعدي على سيدة مسنة واغتصابها في شقة بجوار مسجد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

وقامت هيئة الدفاع عن المجني عليها، برئاسة محمود أشرف الروبي، وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر، بالمرافعة وتقديم مذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالإعدام والقصاص العادل، وصدر الحكم بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية حكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بشارع علي بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.

على الفور انتقل رئيس مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثه المجني عليها «مرفت.ع.ح»، 60 سنة، ربة منزل، ملقاة على الأرض، ومتوفاة نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها قرروا أنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، والسيدة على حالتها التي وجدت عليها.

ضبط المتهم في الواقعة

على الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم «م ع»، 40 سنة، نجار، بتتبع المجني عليها أثناء رجوعها إلى مسكنها، وقام بالدخول إلى شقتها والتعدي عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدي عليها جنسيا حتى لفظت أنفاسها الأخير، وقام بسرقة مبلغ مالي وفر هاربا، وتم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بالحكم السابق.