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حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كتب:

هبهً وهـدان
12:00 ص | الإثنين 06 مارس 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، تفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 6 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على السرية والكتمان، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الحمل 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الثور 6-3-2023 على الصعيد المهني

تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك، وقد تفرح ببعض المستجدات.

حظك اليوم برج الثور 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر، وتعبّر عن ذلك بسلاسة.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-3-2023 على الصعيد المهني 

القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!

حظك اليوم برج السرطان 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات برج السرطان ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم برج السرطان 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنصلح أمورك مع من حولك، وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.

حظك اليوم برج الأسد 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك ولا تتسرع في أقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.

حظك اليوم برج العذراء 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.

حظك اليوم برج العذراء 6-3-2023 على الصعيد المهني

أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم برج الميزان 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.

حظك اليوم برج الميزان 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.

حظك اليوم برج العقرب 6-3-2023 على الصعيد المهني

تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.

حظك اليوم برج العقرب 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

 القمر في منزل الأصدقاء، وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.

حظك اليوم برج القوس 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.

حظك اليوم برج القوس 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.

حظك اليوم برج الجدي 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك، وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم برج الجدي 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

حظك اليوم برج الدلو 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

حظك اليوم برج الدلو 6-3-2023 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج الحوت 6-3-2023 على الصعيد المهني

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 6-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا، القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك.

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بقلم هبهً وهـدان