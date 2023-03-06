حظك اليوم الاثنين وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا
كتب:
هبهً وهـدان
12:00 ص | الإثنين 06 مارس 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج
كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، تفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، التي تتغير بشكل يومي على الصعيد المهني والعاطفي.
في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الاثنين الموافق 6 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي ينصحك بالحفاظ على السرية والكتمان، ولا تتحدث عن أخبارك الشخصية.
حظك اليوم برج الحمل 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي الصحة وعليك ألا تهمل شكوى جسدك وعليك بتنظيم جهودك.
حظك اليوم برج الثور 6-3-2023 على الصعيد المهني
تبدو نشيطا وتظهر قدراتك ومواهبك، وقد تفرح ببعض المستجدات.
حظك اليوم برج الثور 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يملؤك اليوم بكنز من المشاعر، وتعبّر عن ذلك بسلاسة.
حظك اليوم برج الجوزاء 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
الشمس وعطارد معاكسان.. كن صبورا أمام الخلافات والمشاكل وكل أشكال المعارضة.
حظك اليوم برج الجوزاء 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس، وقد تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع اليوم في قراراتك وتجنب الزهو بنفسك!
حظك اليوم برج السرطان 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل العلاقات برج السرطان ويساعدك ذلك أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.
حظك اليوم برج السرطان 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
تنصلح أمورك مع من حولك، وقد تحقق تقاربا مع الأخوة والأحباب.
حظك اليوم برج الأسد 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
اليوم تنصحك الأفلاك بمقاومة ميلك للعصبية مع من حولك ولا تتسرع في أقوالك.
حظك اليوم برج الأسد 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع عطارد بمنزلي المال.. حدد ميزانيتك وعليك أن تتكيف بهدوء مع المفاجآت.
حظك اليوم برج العذراء 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويملأ قلبك بمشاعر دافئة.
حظك اليوم برج العذراء 6-3-2023 على الصعيد المهني
أمامك نشاطات ومشاريع تحسن إدارتها وتعود بالنفع عليك ورغم الضغوط.. تحسن توظيف جهودك.
حظك اليوم برج الميزان 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. المريخ بمنزل الحظ يساعدك على إدارة أمورك الحياتية باتزان.
حظك اليوم برج الميزان 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع عطارد في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وأن تنظم جهودك وأولوياتك ولا تعلن خططك وأفكارك.
حظك اليوم برج العقرب 6-3-2023 على الصعيد المهني
تتمتع بكامل لياقتك ويمدك الفلك بروح تفاؤل والمناخ مثالي للتقدم.
حظك اليوم برج العقرب 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الأصدقاء، وقد تجد الأحباب والأصحاب من حولك يمنحونك اهتماما كبيرا ويدعمون تقدمك.
حظك اليوم برج القوس 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
الشمس وعطارد في وضع معاكس.. انتبه لأن إحساسك بالقلق والتوتر قد يضر بعلاقاتك.
حظك اليوم برج القوس 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس.. ومع ذلك لا تستسلم اليوم للإحباط وتمسك بأحلامك وطموحاتك.
حظك اليوم برج الجدي 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك، وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.
حظك اليوم برج الجدي 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
اليوم أنت أقوى مما تعتقد وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.
حظك اليوم برج الدلو 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.
حظك اليوم برج الدلو 6-3-2023 على الصعيد المهني
القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.
حظك اليوم برج الحوت 6-3-2023 على الصعيد المهني
تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، فقط تحكم في عصبيتك وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الحوت 6-3-2023 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا، القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك.