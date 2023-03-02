حظك اليوم برج الميزان.. تحكم بانفعالاتك ولا تتورط في مخالفات

تتعدد وتتنوع صفات ومميزات مواليد برج الميزان، إذ لا يحبون الظلم نسبة إلى شخصيتهم العادلة، يسمتع جيدا إلى مشكلات الآخرين، الأمر الذي يجعلهم ملجأ للعديد من أصدقائهم، يحب التحديات والصعوبات ويستطيع حل مختلف الصراعات التي تواجهه، شخصيته دبلوماسية تمكنه من التعامل مع مختلف المواقف، لا يحب أن يكون وحيدا الأمر الذي يجعل علاقاته الإجتماعية كثيرة، مخلص ويهتم دائما أن يُسعد شريك حياته، حساسون لحد الصدمة، مستمعون جيدون، صادقين، رفقتهم عميقة، ومخلصين في الحب.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي والاجتماعي

من الأفضل اليوم أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للآخر، بحسب عبير فؤاد عن برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك، حسب خبيرة الأبراج والفلك.