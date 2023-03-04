حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 وفق كل برج على الصعيد المهني والعاطفي.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم السبت الموافق 4 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك عاطفيا وتستعيد تفاؤلك.. تخيم عليك الرومانسية وقد يمدك القمر بعواطف جياشة تساعدك على الإصلاح، بحسب حظك اليوم لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل 4-3-2023 على الصعيد المهني

يغمرك الفلك بكل الخير ويدفعك للقيام باستثمار أو نشاط مالي.

حظك اليوم برج الثور 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك الرابع.. لا تستسلم للقلق وهدئ من روعك لتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الثور 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك للتعنت والرغبة في فرض آرائك وينصحك الفلك أن تسترخي ولا تدع الروح التشاؤمية تسيطر عليك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم نحو أن تكون أكثر اقترابا ممن حولك وممن تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم أفكارك ويمنحك سرعة بديهة ويقظة وقدرة كبيرة على الإقناع والتفاوض.

حظك اليوم برج السرطان 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشتتا بعض الشيء، وعليك أن تراجع خطواتك جيدا.

حظك اليوم برج السرطان 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم اعتنِ بأقوالك وحافظ على مشاعر من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

عطاؤك لا ينتهي وتبدو مستعدا للتعاون وتكسب الجميع.

حظك اليوم برج الأسد 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كاريزما تستغلها لتحقق نجاحا.

حظك اليوم برج العذراء 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بالحذر وعدم الإعلان عن خططك ومن المهم أن تبتعد عن الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج العذراء 4-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للدراسة والتأمل و لإعادة حساباتك ومراجعة تجاربك السابقة.

حظك اليوم برج الميزان 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

تشعر بالارتياح ويدعمك الأصدقاء ويحيط بك الأحباء.

حظك اليوم برج الميزان 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وقد يقف بجانبك المخلصون وتشعر بالامتنان لهم.

حظك اليوم برج العقرب 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تبالغ في عنادك واصبر.

حظك اليوم برج العقرب 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج القوس 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك ذلك مشاعر إيجابية وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم برج القوس 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور.

حظك اليوم برج الجدي 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك ازدهارا وموهبة في إدارة أعمالك ونفقاتك بحكمة.

حظك اليوم برج الجدي 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقة وحضورا أخاذا وتتمتع بالطاقة واليقظة ويساعدك ذلك على توطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الدلو 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

إن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك معرضة للتوتر، حافظ على هدوئك.

حظك اليوم برج الدلو 4-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تنتبه لحقوقك ولردود أفعالك.. مواجهة القمر قد تصيبك بالتشوش الذهني.

حظك اليوم برج الحوت 4-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم على تنظيم جهودك وأولوياتك ويمنحك طاقة وحيوية وسيعود عليك ذلك بالنفع.

حظك اليوم برج الحوت 4-3-2023 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يمنحانك قدرة على التأثير فيمن حولك وتتواصل جيدا معهم.