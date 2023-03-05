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حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كتب:

هبهَ وهـدان
12:30 ص | الأحد 05 مارس 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 وفق كل برج على الصعيد المهني والعاطفي، إذ تتغير التوقعات بشكل يومي وفقا لحركة الكواكب.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 5 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

حظك اليوم برج الحمل 5-3-2023 على الصعيد المهني

المريخ في منزل العلاقات يمنحك إصرارا ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم برج الثور 5-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

حظك اليوم برج الثور 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والمشتري بمنزل الأصدقاء يدفعانك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-3-2023 على الصعيد المهني 

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم برج السرطان 5-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة واهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.

حظك اليوم برج السرطان 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحظ يساعدانك مولود برج السرطان على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك اليوم أن تستمتع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

حظك اليوم برج الأسد 5-3-2023 على الصعيد المهني

اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم برج العذراء 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. ثق بنفسك ولا تدع النقد يزعجك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج العذراء 5-3-2023 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك ذلك بتنظيم جهودك والتأني في ردود أفعالك وحركتك.

حظك اليوم برج الميزان 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الميزان 5-3-2023 على الصعيد المهني

المريخ بمنزل الحظ يمدك بالإصرار، وقد يساعدك ذلك على إصابة أهدافك.

حظك اليوم برج العقرب 5-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم برج العقرب 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك اليوم بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

حظك اليوم برج القوس 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تكون هناك فرصة اليوم لعقد صلح أو لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

حظك اليوم برج القوس 5-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالبصيرة، ومن السهل أن تحقق تطورا.

حظك اليوم برج الجدي 5-3-2023 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على إدارة أمورك بنجاح، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم برج الجدي 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.

حظك اليوم برج الدلو 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الدلو 5-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش.. اصبر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 5-3-2023 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

حظك اليوم برج الحوت 5-3-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

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بقلم هبهَ وهـدان