حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا
كتب:
هبهَ وهـدان
12:30 ص | الأحد 05 مارس 2023
حظك اليوم وتوقعات الأبراج
أصدرت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023 وفق كل برج على الصعيد المهني والعاطفي، إذ تتغير التوقعات بشكل يومي وفقا لحركة الكواكب.
في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الأحد الموافق 5 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».
حظك اليوم برج الحمل 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.
حظك اليوم برج الحمل 5-3-2023 على الصعيد المهني
المريخ في منزل العلاقات يمنحك إصرارا ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.
حظك اليوم برج الثور 5-3-2023 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.
حظك اليوم برج الثور 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.
حظك اليوم برج الجوزاء 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. فينوس والمشتري بمنزل الأصدقاء يدفعانك لتوطيد علاقاتك.
حظك اليوم برج الجوزاء 5-3-2023 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.
حظك اليوم برج السرطان 5-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة واهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.
حظك اليوم برج السرطان 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. الشمس وعطارد بمنزل الحظ يساعدانك مولود برج السرطان على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.
حظك اليوم برج الأسد 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
القمر في برجك يعدك اليوم أن تستمتع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.
حظك اليوم برج الأسد 5-3-2023 على الصعيد المهني
اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.
حظك اليوم برج العذراء 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. ثق بنفسك ولا تدع النقد يزعجك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن أخبارك.
حظك اليوم برج العذراء 5-3-2023 على الصعيد المهني
الوضع الفلكي دقيق ويطالبك ذلك بتنظيم جهودك والتأني في ردود أفعالك وحركتك.
حظك اليوم برج الميزان 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.
حظك اليوم برج الميزان 5-3-2023 على الصعيد المهني
المريخ بمنزل الحظ يمدك بالإصرار، وقد يساعدك ذلك على إصابة أهدافك.
حظك اليوم برج العقرب 5-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.
حظك اليوم برج العقرب 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي دقيق ويطالبك اليوم بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.
حظك اليوم برج القوس 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
رغم الضغوط.. قد تكون هناك فرصة اليوم لعقد صلح أو لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.
حظك اليوم برج القوس 5-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يمدك بالبصيرة، ومن السهل أن تحقق تطورا.
حظك اليوم برج الجدي 5-3-2023 على الصعيد المهني
القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على إدارة أمورك بنجاح، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.
حظك اليوم برج الجدي 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
اليوم قد تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.
حظك اليوم برج الدلو 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.
حظك اليوم برج الدلو 5-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش.. اصبر وانتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الحوت 5-3-2023 على الصعيد المهني
القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.
حظك اليوم برج الحوت 5-3-2023 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.