حظك اليوم برج العذراء عاطفيا ومهنيا.. انتبه لحقوقك حتى تصل لأهدافك

تتعدد وتتنوع صفات ومميزات برج العذراء، إذ يتسمون بالحرص الشديد، والهدوء وعدم المبالاة وقدرة عالية على تحمل الأعباء والضغوطات، وقدر كبير من الحماس تجاه العمل، وعدم الاستسلام بسهولة، صادق في أحاسيسه ومشاعره، ويحب الترتيب والتنظيم والجمال، ويتميز بالجسد القوي والمرونة الكبيرة، والصدق والصراحة مع من حوله، والقدرة على إخفاء مشاعرهم، ويمتلكون شخصية مرنة، عاطفيون إلى حد كبير، مع امتلاك قوة الملاحظة، وسيطرة لحد التسلط، لديهم شخصية حساسة وتحليلية، ولا يطلبون المساعدة من أحد.

وفي السطور التالية، نستعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الخميس الموافق 2 مارس ، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي والاجتماعي

رغم التشوش، القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار إخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم، بحسب عبير فؤاد عن برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المالي والمهني

رغم الضغوط، يمكنك اليوم أن تكون جاهزا بحجج قوية كي تصل لأهدافك، فقط انتبه لحقوقك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك.