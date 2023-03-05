3 أعمال حصرية على منصة Watch IT في رمضان 2023.. اعرفها

تخوض منصة «Watch IT» تجربة مختلفة في موسم الدراما الرمضانية 2023، للمرة الأولى، إذ تُقدم أعمالًا حصرية على منصتها، في شهر رمضان، إذ تعرض المسلسل الكوميدي «كشف مستعجل» المُكوّن من 15 حلقة، ويضم في بطولته مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، إلى جانب عددٍ من النجوم الكبار، وهو تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

ويأتي عرض المسلسل على المنصة بجانب عرض 16 مسلسلًا معروضة على شاشات «المتحدة» للخدمات الإعلامية، دون فواصل إعلانية.

محمد عبدالرحمن: «كشف مستعجل» على «Watch IT» ميزة إضافية

ويجسد الفنان محمد عبد الرحمن، خلال أحداث المسلسل شخصية طبيب نفسي يدعى «سهام»، وتتسبب حالة كشف مستعجل في تغيير حياته للأبد، وأكد عبدالرحمن أن طبيعة المسلسل الكوميدية تجعله مناسب ليتم تقديمه في 15 حلقة.

وقال عن عرض المسلسل حصريا على منصة «Watch IT»، في تصريحات لـ «الوطن»، إن عرض المسلسل حصريا على المنصة هي ميزة بالنسبة للعمل، فهو يحرص بشكل شخصي على مشاهدة أعمال المنصة خاصة بعد ما حققتت عدد من النجاحات المتتالية في الفترة الأخيرة.

«شيف بالبيت» و«ديسكفري» حصريا على منصة «Watch IT»

ولا تقتصر الأعمال الحصرية على المنصة الإلكترونية في رمضان 2023 على الدراما فقط، بل تعرض أيضًا برنامجين جديدين، وتقدم المنصة موسم ثانٍ من برنامج «شيف بالبيت»، بعد النجاح الذي حقّقه البرنامج العام الماضي، وهو برنامج متخصص في الطبخ من تقديم الشيخ بشر الحلبي، يعرض يوميًا، ويُقدّم عددًا من الوصفات المتنوعة من مختلف دول العالم، إضافة إلى البرنامج الترفيهي «ديسكفري».