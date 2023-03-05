وصول الفنانة دينا إلى أسوان لحضور مهرجان أفلام المرأة: حريصة على المشاركة سنويا

قالت الفنانة دينا، إنها تحرص على حضور فعاليات مهرجان أسوان الدولي لإفلام المرأة، لافتة إلى أنها وصلت أسوان اليوم، لحضور فعاليات الدورة السابعة للمهرجان، المقرر إقامته مساء اليوم الأحد، ويشهد تكريم الفنانة نبيلة عبيد والإعلامية درية شرف الدين.

وأضافت دينا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ رحلتها شهدت وجود عدد من النجوم والنجمات معها، منهم نجلاء بكر وطارق صبري وزوجته شيري عادل وبشرى وأميرة فتحي.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة

ويشهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عرض الفيلم القصير عيد ميلاد سارة في عرضه العالمي الأول، وهو من بطولة رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، ومن إخراج ياسر شفيعي.

ويتنافس 61 فيلما ما بين أفلام روائية طويلة وقصيرة وتسجيلية ورسوم متحركة ضمن فعاليات هذه الدورة المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 10 مارس الحالي.