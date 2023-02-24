مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجان تحكيم الدورة السابعة التي تعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل، بمشاركة 61 فيلماً ضمن برامج المهرجان المختلفة.

ويكرم المهرجان النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، إضافة إلى تكريم النجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمي بكار.

مسابقة الأفلام الطويلة

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان، المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وأحدث أعمالها الفيلم الوثائقي «جين كامبيون إمرأة السينما»، الذي عرض في الدورة الماضية لمهرجان كان، وسبق أن حازت بيرتوتشيلي على العديد من الجوائز من أبرزها، جائزة أسبوع النقاد من مهرجان كان سنة 2003 عن فيلم «حينما رحل أوتار»، والذي حصلت عنه أيضا على جائزة سيزار الفرنسية الشهيرة كأفضل عمل روائي أول، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا، والناقدة ماجدة خيرالله.

مسابقة الأفلام القصيرة

وتضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنانة اللبنانية مادلين طبر، والمخرج والمنتج البرازيلي رودريجو بروم والمخرجة كوثر يونس، وترأس المخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، وتضم في عضويتها الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وندى دوماني مديرة مهرجان عمان السينمائي، والكاتبة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والمنتج صفي الدين محمود.

الفيلم المصري

وتتولى الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون، رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري، وتضم في عضويتها الفنانة نجلاء بدر، وفاطمة النوالي مديرة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد، والفنانة التشكيلية الكويتية لينا حجازي، ويشارك ثلاثة من النقاد الشباب في لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين، وهم أمل مجدي وضياء مصطفي وأريج جمال.

يُعقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وفالكون جروب، وشركة مصر للطيران، وشركة رد ستار للإنتاج السينمائي، وشركة نيوبيكتشر للإنتاج الفني، ودي جي فايبز، واستديوهات فايبريشن.