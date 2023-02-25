مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش التحضيرات النهائية لدورته السابعة

عقد مجلس أمناء مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة اجتماعا برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي، لمناقشة الترتيبات النهائية للدورة السابعة التي ستعقد في الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل.

وحضر اجتماع مهرجان أسوان من أعضاء مجلس الأمناء الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والإعلامية جاسمين طه زكي، والمنتج صفي الدين محمود، والمهندس عدلي توما، ومن إدارة المهرجان الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، فيما تغيب عن الحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بسبب سفرها خارج مصر في مهمة عمل، وكذلك المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد.

تفاصيل اجتماع مجلس الأمناء

وناقش مجلس الأمناء خلال الاجتماع التحديات التي تواجه الدورة السابعة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، وكذلك الترتيبات الخاصة بحفلي الافتتاح والختام اللذان سيقوم بإخراجهما المخرج هشام عطوة للعام السادس على التوالي.

تكريم نبيلة عبيد

يُذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم النجمة نبيلة عبيد عن مجمل مشوارها السينمائي، والإعلامية درية شرف الدين تقديرا لدورها في نشر الثقافة السينمائية، إضافة إلى تكريم النجمة الآسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة والمنتجة التونسية الكبيرة سلمي بكار، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، وعدد من الشركات.