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ندوة عن «النساء في أعمال يوسف إدريس» ضمن مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتب:

هبة أمين
03:18 م | السبت 04 مارس 2023
بوستر مهرجان أسوان

بوستر مهرجان أسوان

ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ضمن فعاليات دورته السابعة، التي تنطلق مساء غد الأحد، ندوة بعنوان «المرأة في الأفلام المأخوذة عن أدب يوسف إدريس»، وذلك بمشاركة الدكتورة نسمة يوسف إدريس، والأديب أحمد أبو خنيجر، والمخرج مجدي أحمد علي، ويدير الندوة المخرجة ماجي مرجان.

موعد الندوة في مهرجان أسوان

وتقام الندوة ضمن فاعليات المهرجان يوم الأربعاء المقبل، في العاشرة والنصف صباحاً، وتتناول النماذج المختلفة للمرأة في أفلام مأخوذة عن أعمال يوسف إدريس ومنها «الحرام» و«النداهة» و«بيت من لحم»، و«على ورق سيلوفان»، و«قاع المدينة» و«لا وقت للحب».

تكريمات المهرجان

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة نبيلة عبيد، والإعلامية درية شرف الدين، وعدد من مشاهير العالم، ويعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

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بقلم هبة أمين