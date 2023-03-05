كيفية الحصول على استشارة نفسية من وزارة الصحة بشكل مجاني

الاهتمام بالصحة النفسية والرجوع إلى المتخصصين في التعافي من الضغوط اليومية، بات من الضروريات، في ظل الأزمات التي يتعرض لها المواطنين، بفضل حالة التضخم التي يعانيها العالم، وتتسبب بشكل أو بآخر في ارتفاع الأسعار عالميا.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» للقارئ، كيفية الحصول على العلاج النفسي بشكل مجاني، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم للمواطن، على هذا النحو:

ووفق وزارة الصحة والسكان، فإن الاهتمام بالصحة النفسية ليست رفاهية، بل بات أمرا ضروريا من أجل القيام بالوظيفة بشكل جيد داخل وخارج المنزل.

وذكرت الصحة، أنها توفر للمواطنين أطباء نفسيين متخصصين، يستطيع المواطن الرجوع إليهم للاستشفاء والخروج من الضغوط الحياتية، ويمكن طلب مساعدة الأطباء النفسيين من خلال الاتصال بالخط الساخن، وهو 16328.

ويوجد في القاهرة والمحافظات مستشفيات للصحة النفسية وهي كالتالي:

مستشفى العزازي للصحة النفسية

البداية في محافظة الشرفية، حيث مستشفى العزازي للصحة النفسية، الذي يقع في قرية كفر العزازي «في منتصف الطريق الذى يربط قرية كفر العزازي ومدينة القرين» بمركز أبوحماد - محافظة الشرقية، إذ يستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساء، وللتواصل من خلال الهاتف: 0553440536– 0553443777، أو الفاكس: 0553440536، أو البريد الإلكتروني: elazazy@gmail.com

مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية

يقع مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بطريق المطار بجوار المجمع الإداري لمصر الطيران، يمكن التواصل من خلال الهاتف: 0224196276، أو الفاكس: 0224196276، أو الخط الساخن: 16023، أو البريد الإلكتروني: matar.mhs@gmail.com

مستشفى العباسية للصحة النفسية

مقر المستشفى في 1 شارع صلاح سالم بجوار أرض المعارض -مدينة نصر- القاهرة، ويستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع وطوال 24 ساعة، ويمكنك التواصل عن طريق التليفون: 022616255، أو الفاكس: 022616255، أو البريد الإلكتروني: abbasssya@gmail.com

مستشفى بنها للصحة النفسية

وفي شارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بالقليوبية بنها تقع مستشفى بنها للصحة النفسية، وللتواصل مع المستشفى خلال الهاتف: 0133232506، أو الفاكس: 0133232506، أو البريد الإلكتروني: manhaaa20@gmail.com

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية

وفي قرية ميت خلف مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، يقع مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية، للتواصل مع المستشفى من الهاتف: 0482170182، أو الفاكس: 0482170182، أو البريد الإلكتروني: shbeinelkom@gmail.com

مستشفى بني سويف للصحة النفسية

ومستشفى بني سويف للصحة النفسية يقع في كورنيش النيل- خلف مستشفى بني سويف العام، وللتواصل من خلال الهاتف: 0822352323، أو الفاكس: 0822352323، أو البريد الإلكتروني: banysweif@gmail.com

مستشفى الخانكة للصحة النفسية

أما مستشفى الخانكة للصحة النفسية، يقع بمدينة الخانكة في القليوبية، ويعمل يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساء، كما يستقبل المرضى جميع أيام الأسبوع طوال 24 ساعة، يمكنك التواصل مع المستشفى من خلال التليفون: 01344698816، أو الفاكس: 01344698437، أو البريد الإلكتروني: khankaaa854@gmail.com

مستشفى حلوان للصحة النفسية

ومستشفى حلوان للصحة النفسية يقع بحلوان- امتداد شارع منصور- بين العزبتين -حلوان، ويمكن التواصل مع المستشفى من خلال الهاتف: 0225547368-0227137387، أو الفاكس: 0227652185، أو البريد الإلكتروني: hhelwan@gmail.com

مستشفى بورسعيد للصحة النفسية

ومستشفى بورسعيد للصحة النفسية، يقع امتداد شارع 23 ديسمبر، متقاطع مع شارع قناة السويس- أمام مساكن المروة من جانب ومساكن السيدة خديجة من جانب آخر- حي الزهور، ويفتح أبوابه لزيارة المرضى النزلاء من قبَل ذويهم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يمكنك التواصل من خلال الهاتف: 0663670454، أو الفاكس: 0663670455، أو البريد الإلكتروني: portsaeid@gmail.com

مستشفى أسيوط للصحة النفسية

واخيرا مستشفى أسيوط للصحة النفسية يقع في 4 شارع الملك فيصل، بجوار مديرية الشؤون الصحية والسكان بأسيوط ومستشفى الصدر بأسيوط، للتواصل من خلال الهاتف: 0882148164، أو الفاكس: 0882148164، أو البريد الإلكتروني: assyout@gmail.com