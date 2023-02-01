السفيرة نبيلة مكرم: العلاج النفسي رحلة طويلة تحتاج لصبر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، إنه لا بد من تغيير ثقافة المجتمع تجاه المرض النفسي بداية من الأسرة كونها الداعم الأساسي للأبناء، مشيرة إلى أن المريض النفسي لا بد أن ندعمه ونساعد أسرته على فهمه وطريقة التعامل مع مشاعره، ولدينا القدرة على التواصل معه، وخاصة الأم التي تعد عمود البيت فلا بد من منحها الثقة لتوليدها داخل أطفالها؛ فالدراسات أوضحت أنه من بين كل أربعة أشخاص شخص يعاني من مرض نفسي.

مؤسسة فاهم للدعم النفسي

وأوضحت مكرم، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بمقر المجلس القومي للمرأة كأول جلسة حوارية لمؤسسة فاهم للدعم النفسي تحت عنوان «افهم.. اسمع.. اتكلم»، التي تدور حول المرض النفسي، وضرورة الالتفاف حوله، أن الأم لا بد أن تقدم الدعم لأبنائها وتزيل وصمة العار عنهم؛ فالثقة تبدأ من المنزل، مؤكدة أنه لا بد من إيصال الفكرة للمجتمع والاعتراف بالمرض النفسي، ومواجهته، فالمرض النفسي والعلاج النفسي رحلة طويلة تحتاج لصبر، والأسرة يقع على عاتقها دور كبير، وكل فرد من أفرادها تقع عليه مسؤولية ولا بد أن نساعد أبناءنا على التحدث والاعتراف بالمرض.

مجلس أمناء مؤسسة فاهم

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، أن الأسرة لا بد أن تكتشف موهبة المريض النفسي وتشجعه على خروج موهبته للنور، مستشهدة بالفنان العالمي دافنشي، الذي كان يعاني من فرط حركة وعدم تركيز، واكتشفت أسرته موهبته في الرسم، وآمنوا بها حتى أصبح أشهر رساما في العالم؛ فالفن يفرغ الطاقات، مؤكدة في ختام كلمتها أن رحلة علاج المرض نفسي طويلة وتحتاج لسند قوي.