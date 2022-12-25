معلومات عن قانون العلاج النفسي الجديد.. احترام حقوق المرضى وعقوبات للمخالف

حمل قانون علاج المريض النفسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، نقلة نوعية غير مسبوقة تسهم في حماية حقوق المرضى النفسيين، وتضمن القانون على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة.

واشتمل القانون على سياسات تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسنيين أثناء فترة علاجهم داخل المجالس الطبية وذلك بعد أن ظهرت عدة شكاوى من المرضى تفيد بعدم حصولهم على حقوقهم المشروعة بشكل كامل، إضافة إلى عقوبات للمعالج في حالة مخالفة القانون.

احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين

ونص القانون على إختصاصات المجلس كما يلي:

1- الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

2- متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون من منشآت الصحة النفسية.

3- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.

4- نشر تقارير دولية عن أعماله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

6- البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

7- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.

8- يكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم وذلك طبقا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.

10- معاقبة المعالج النفسي في حالة مخالفة أحكام القانون.

عقوبات ضد المعالج النفسي

ويتضمن قانون رعاية المريض النفسي عقوبات ضد المعالج النفسي حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي ما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أي وصفات طبية أو علاجية له، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وجاء ذلك بعد أن تم رصد عدد من التجاوزات بحق عدد من المرضى.