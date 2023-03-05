السجن 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، المتهم «ا.م.ع» بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بدائرة مركز المنشأة.

عاهة مستديمة

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من رئيس المباحث يفيد تلقيه بلاغا من المجني عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب، محدثا إصابته بعاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة اجنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

سجن تاجر مخدرات

وكانت قد عاقبت محكمة الجنايات أيضا المتهم «م.ا.ع»، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بناحية قسم ثاني سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش وترويجه على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.