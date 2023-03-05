«الأرصاد» تحذر من تأثر البلاد بمنخفض جوي اليوم.. تدهور الرؤية الأفقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى يعمل على دفع كتل هوائية حارة تعمل على رفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويكون من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية حار على باقى الأنحاء، والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 35 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

أضافت الأرصاد أنه تنشط الرياح الجنوبية الغربية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من أقصى غرب البلاد، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ماتنقشع.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم كما يلي:

درجات الحرارة في القاهرة - 14 و33

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية - 14 و33

درجات الحرارة في 6 أكتوبر - 14 و33

درجات الحرارة في بنها - 13 و33

درجات الحرارة في دمنهور - 13 و30

درجات الحرارة في وادى النطرون - 13 و31

درجات الحرارة في كفر الشيخ - 12 و31

درجات الحرارة في المنصورة - 14 و31

درجات الحرارة في الزقازيق - 13 و33

درجات الحرارة في شبين الكوم- 14 و33

درجات الحرارة في طنطا - 13 و33

درجات الحرارة في دمياط - 15 و32

درجات الحرارة في بورسعيد - 15 و33

درجات الحرارة في الإسماعيلية - 13 و34

درجات الحرارة في السويس - 13 و31

درجات الحرارة في العريش - 14 و35

درجات الحرارة في رفح - 14 و35

درجات الحرارة في رأس سدر - 13 و34

درجات الحرارة في نخل - 09 36

درجات الحرارة في سانت كاترين - 06 و27

درجات الحرارة في الطور - 15 و33

درجات الحرارة في طابا - 15 و32

درجات الحرارة في شرم الشيخ - 17 و34

درجات الحرارة في الإسكندرية - 14 و23

درجات الحرارة في العلمين الجديدة - 14 و23

درجات الحرارة في مطروح - 12 و21

درجات الحرارة في السلوم - 10 و21

درجات الحرارة في سيوة - 11 و27

درجات الحرارة في الغردقة - 16 و33

درجات الحرارة في مرسى علم - 16 و31

درجات الحرارة في شلاتين - 18 و31

درجات الحرارة في حلايب - 17 و29

درجات الحرارة في أبو رماد - 16 و28

درجات الحرارة في أبو رماد - 16 و28

درجات الحرارة في رأس حدربة - 17 و29

درجات الحرارة في الفيوم - 14 و36

درجات الحرارة في بنى سويف - 14 و36

درجات الحرارة في المنيا - 14 و36

درجات الحرارة في أسيوط - 14 و36

درجات الحرارة في سوهاج - 14 و36

درجات الحرارة في قنا - 15 و37

درجات الحرارة في الأقصر - 16 و37

درجات الحرارة في أسوان - 16 و37

درجات الحرارة في الوادي الجديد - 13 و38

درجات الحرارة في أبو سمبل - 16 و35