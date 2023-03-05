حريق في مصنع زجاج بالعاشر من رمضان دون خسائر بشرية

شب حريق في مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بقوة من الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع بالعاشر من رمضان

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة العاشر من رمضان، بلاغا بنشوب حريق في مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.

انتقال قوة من الحماية المدنية لإخماد النيران

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.