السيطرة على حريق بتانك مازوت بشركة مقاولات في الصف

نشب حريق في تانك مازوت بشركة مقاولات ورصف الطرق بمنطقة عرب أبو مساعد بدائرة القسم، وتم إخماد الحريق بواسطة 6 سيارت مطافي ولا يوجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة النيابة.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بتانك مازوت بشركة مقاولات ورصف الطرق، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة ، وبالانتقال والفحص تبين وجود حريق بعدد 2 تانك مازوت بداخلهم مادة بوتمين ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي بلوحة الكهرباء الخاصة بأحد التانكين مما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها للتانك الاخر وتم التعامل مع الحريق بـ6 سيارات من المطافي والسيطرة عليه ولا يوجد إصابات أو وفيات، وبسؤال صاحب الشركة أكد ماجاء بالفحص.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.