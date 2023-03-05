السيطرة على حريق سيارة ملاكي في كفر الزيات دون خسائر بشرية

شب حريق هائل في سيارة ملاكي، بعد أن انحرفت عن مسارها داخل الأراضي الزراعية على طريق قرية منشأة الكردي التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بنشوب حريق

تلقت قوات الحماية المدنية بكفر الزيات، بلاغاً من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل سيارة ملاكي، وتصاعد كثيف للدخان، على طريق قرية منشأة الكردي، بعد أن انحرفت عن مسارها داخل الأراضي الزراعية.

ماس كهربائي

وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الزراعات المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على محتويات السيارة بالكامل، وأن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.