«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. وموعد انخفاض الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه بداية من الغد تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، بعد أن ارتفعت حرارة الطقس على مدار الأسبوع الماضي.

وذكرت الأرصاد أنّه من المتوقع أن يسود حالة الطقس خلال الفترة من 6 إلى 11 مارس أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائلة للدفء على السواحل الشمالية الغربية باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّه من المتوقع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بداية من الاثنين وحتى الجمعة 10 مارس، فضلا عن شبورة مائية صباحا تشهدها البلاد غدا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 8 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 9 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 10 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 14.