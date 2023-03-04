طقس الإسكندرية غدا.. ميل إلى الدفء وفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%

يميل طقس الإسكندرية غدًا الأحد إلى الدفء، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، مع توقعات بفرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مضيفة خلال تقريرها اليومي أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار.

وتتوقع الهيئة وجود شبورة مائية صباحًا، ضمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا، ويتزامن ذلك مع قرب انتهاء فصل الشتاء المفترض انتهاؤه يوم 21 مارس المقبل.

البحر المتوسط بين معتدل ومضطرب

وتكون حالة البحر المتوسط بين معتدل ومضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، وتكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، ويحدث نشاط للرياح بسرعة تبلغ 42 كيلو مترا في الساعة، وتكون السحب غائمة جزئيًا، وذلك ذمن توقعات طقس الإسكندرية غدًا.

يتبقى 3 نوات شتوية

ويتبقى 3 نوات شتوية وهي: الحسوم وتبدأ يوم 9 مارس وتستمر لمدة 7 أيام، والشمس الكبرى وتبدأ يوم 18 مارس وتستمر لمدة يومين، وعوة وبرد العجوزة وتبدأ يوم 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام.