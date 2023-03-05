انطلاق مؤتمر «لا للتعصب» في الوادي الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة

انطلق مؤتمر «لا للتعصب» اليوم الأحد، بالوادي الجديد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللاعبين القدامى.

وقال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مؤتمر لا للتعصب بداية رائدة أطلقتها محافظة الوادي الجديد لنبذ التعصب الكروي في مصر.

وتضمن المؤتمر فقرات فنية لنبذ العنف والتعصب الكروي، في حضور اللاعبين القدامي

الإنجازات الرياضية بمحافظة الوادي الجديد

وتحدث الدكتور محمود سعد، والدكتور محمد فاروق رئيس حكام مصر، كما استعرض محافظ الوادي الجديد الإنجازات الرياضية بالمحافظة وزيارات وزير الشباب والرياضة في المحافظة، ودور محافظة الوادي الجديد في نبذ العنف والتعصب الكروي في مصر.

أسباب التعصب الكروي

وأكد الحضور أن من أسباب التعصب الكروي، التصريحات المثيرة لبعض الأفراد من مجالس إدارات الشعور بالظلم التحكيمي، والوعي الثقافي الرياضي لأفراد منظومة كرة القدم بثقافة الفوز والهزيمة، وعدم تنظيم لقاءات وحوارات مع روابط المشجعين لزيادة الوعي الثقافي وتنمية الحس الوطني.

كما أنه من أسباب التعصب الرياضي عدم وجود مقررات في التعليم الأساسي والثانوي والجامعي للتعريف بأضرار التعصب، وكذلك عدم الاهتمام بالندوات والحوارات الإعلامية التي تعمل على زيادة الوعي الثقافي الرياضي، ومحاولة البعض لاستغلال الروابط الرياضية في الأمور السياسية.