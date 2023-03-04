انطلاق قافلة جامعة المنصورة الطبية «جسور الخير 18» إلى الوادي الجديد

ودّع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء قافلة «جسور الخير 18» الطبية الشاملة التي انطلقت صباح اليوم السبت، متوجهة إلى محافظة الوادي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم وتحقيق أهداف القافلة.

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن قافلة جسور الخير ستقدم خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد.

انطلاق قافلة جسور الخير 18

ويشارك في قافلة «جسور الخير 18» فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة لتوزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُساهم في تحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمراراً لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018.

فعاليات القافلة في الوادي الجديد حتى 8 مارس

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة بمحافظة الوادي الجديد حتى يوم الأربعاء الموافق 8 مارس الجاري، وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود المليجي قد سبق تحرك القافلة بالتوجه إلى مدينة الداخلة لمتابعة كافة الاستعدادات لضمان نجاح القافلة.