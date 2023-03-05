إصابة طفل سقط من شرفة منزله في الضواحي ببورسعيد

أصيب طفل بكسور اليوم، إثر سقوطه من شرفة منزله بالدور الرابع بمساكن القابوطي بجوار كوبري النقل بحي الضواحي في بورسعيد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، محمد سمير عبد المنعم، 5 سنوات، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم إجراء أشعة مقطعية له لتحديد الكسور بالجسم، وجار نقله إلى مستشفى السلام بورسعيد لعرضه على أطباء متخصصين في العظام وحالته العامة غير مستقرة.

الطفل سقط من شرفة منزله

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن الطفل كان يلهو في شرفة منزله بالدور الرابع وسقط من الشرفة الى الشارع، وانتشله أهل المنطقة ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، ويجرى استجواب اهل الطفل ومعرفه ملابسات الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.